Lorenzo Tosa | «I social accelerano le criticità mentali | dobbiamo trasformarli in strumento di riflessione»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel mondo delle piattaforme digitali, dove gli algoritmi orientano sempre di più le discussioni e dove persino scrivere certe parole può comportare delle penalizzazioni nella diffusione di un contenuto, a volte siamo noi stessi a creare dei tabù e a decidere che, di certi argomenti, forse è meglio non parlare pubblicamente., con il suo ultimo libro Vorrei chiederti di quel giorno (che verrà presentato a Roma, presso il Libraccio di via Nazionale, il 2 febbraio alle 18) cerca di infrangere questa barriera: innanzitutto ha messo insieme le parole per ripercorrere, nelle pagine di carta, la storia del padre Bruno, morto suicida il 2 aprile 1986 quando l’autore aveva solo due anni e mezzo; poi, ha cercato di intavolare un dibattito pubblico, proprio suinetwork. Un tentativo di trasformare e volgere all’utile degli ...