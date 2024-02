Lorella Cuccarini | quanto è alta | il trucco del tacco sottile e dei pantaloni palazzo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024)173 centimetri, per un peso medio di circa 56 chili, come aveva svelato un paio di anni fa. Classe 1965, la ballerina e presentatrice ha da sempre una forma fisica invidiabile e un portamento elegante, frutto non solo di alimentazione sana e allenamenti, ma anche di qualchedi guardaroba.è stata scelta come una delle co-conduttrice di Sanremo 2024, con lei anche Teresa Mannino e Marco Mengoni. Forte dei suoi 173 centimetri di altezza, la showgirl è perfetta per affrontare questa sfida accanto ad Amadeus che per la cronaca misura 1,84 metri. Come dice il proverbio, altezza mezza bellezza e cosìsfrutta i suoi ...