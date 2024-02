Lorella Cuccarini passa in Rai dopo Sanremo? Cosa farà al Festival

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ha rilasciato un'intervista sul magazine Oggi in cui ha parlato della splendida avventura che sta per iniziare, ovvero, quella sul palco del teatro Ariston aldi2024. La showgirl affiancherà Amadeus nella serata di venerdì 9 febbraio. Questo ritorno temporaneo della coach di Amici di Maria De Filippi, però, potrebbe rappresentare il primo passo verso un trasferimento definitivo della donna nell'azienda di Viale Mazzini? Tale rumor circola in rete da un bel po' di tempo, ma la donna ha sempre smentito tutto. Ad ogni modo, anche in questa circostanzaha voluto chiarire la sua posizione a riguardo. La, inoltre, ha fatto anche qualche piccolo spoiler su. Nel dettaglio ha svelato parte di quello che ...

Lorella Cuccarini è alta 173 centimetri, per un peso medio di circa 56 chili, come aveva svelato un paio di anni fa. Classe 1965, la ballerina e ... (dilei)

John Travolta a Sanremo 2024. Amadeus prova a far dimenticare le polemiche sull'invito pubblico a Sinner, tornando per l'ennesima volta al TG1, luogo scelto dal conduttore per i suoi annunci per il ...La dieta di Lorella Cuccarini è molto semplice e facile da seguire. Vediamo in cosa consiste e tutti i segreti della showgirl.Lorella Cuccarini ricorda il suo periodo più difficile: ''Ho tolto la tiroide, all'inizio andava tutto bene, poi…'' ...