Londra | al via il processo a Greta Thunberg per le proteste di ottobre Rischia una multa di 2500 sterline video

Gita quanto mi costi! Il viaggio è un salasso per le famiglie : a Roma fino a 1000 euro per un soggiorno a Londra - 700 per Lisbona

Oltre 1000 euro per sei giorni a Londra, 700 per Lisbona, quasi 600 per Siviglia e dintorni. Prezzi proibitivi per le gite scolastiche di ... (orizzontescuola)