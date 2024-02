Lollobrigida | ' per Ue legge su stop carne coltivata compatibile con diritto europeo'

Il governo è schierato dalla parte degli agricoltori e sta cercando di cambiare le politiche europee. Insomma, non sarebbe indifferente alla ... (ilmattino)

Chiedono dignità, nessuna strumentalizzazione politica e la massima attenzione da parte del governo. Sono circa 300 gli agricoltori in presidio ... (secoloditalia)

Le opposizioni (anche Lega e FI) vogliono Meloni in aula per “chiarire” le catene di Ilaria. Processo a Lollobrigida

Il caso Ilaria Salis, come giustamente notava ieri il Secolo, è per la sinistra un nuovo caso Cospito. Così come all’epoca si parlò dell’anarchico ... (secoloditalia)