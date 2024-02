LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Tonelli leader | Mohoric favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadellaa la. Si riparte con la seconda delle cinque tappe in programma. La maglia di, dopo la vittoria di ieri è sulle spalle dell’italiano Alessandro: si va da Canals a ManDe La Valldigna, per un totale di 164 km, nei quali è lecito attendersi di tutto, soprattutto nella parte finale. Giornata da “colpi di mano”, visti i continui saliscendi e i 25 km finali con il passo di Pla de Corrals, un’asperità che invita chi ha gambe a tentare l’azione risolutrice per poi lanciarsi in discesa verso lo striscione del ...