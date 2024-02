LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Mohoric vince con un assolo in discesa!

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA SECONDADELLAA LA1 MOHORI? Matej Bahrain – Victorious 3:47:482 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 0:133 CONSONNI Simone Lidl – Trek 0:134 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:135 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 0:13 6 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0:147 TIZZA Marco Bingoal WB 0:14 8 STITES Tyler Project Echelon Racing 0:14 9 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious 0:14 10 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 0:14 In seconda e terza posizione due ruote italiane: Giovanni Lonardi e Simone Consonni. E’ sua la secondadellaa la: ...

Irama ha annunciato il primo concerto tutto suo all' Arena di Verona: la data unica è in programma il 15 maggio e i biglietti saranno disponibili dalle 15 di domani (venerdì 2 febbraio). In scaletta, ...La firma del pluriridato con la scuderia di Maranello appare imminente. Seguiamo passo per passo la giornata che dovrebbe portare Lewis a Maranello ...Poker Live 1 febbraio 2024. I risultati del day1C IPS al King's dove passa Marco Di Persio e i risultati della PokerGO Cup.