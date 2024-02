LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 7 in fuga Mancano 70 km al traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 La Lidl-Trek ora sta tirando il gruppo: accelerazione da dietro, fuggitivi con meno di 1:30 di vantaggio. 14.31 Sono 70 i km all’arrivo! 14.28la temperatura in corsa si attesta intorno ai 18-20°C. 14.25 All’orizzonte c’è la scalata de “La Drova”, che sarà seguita da una lunghissima discesa, prima di volgere lo sguardo verso ilvolante di Carcaixent. 14.21 Dopo due ore, la velocità media in corsa è sui 42,5 km/h. 14.18 Il distacco del gruppo scende sotto ai due minuti. 14.15 Manco 80 km al! 14.11 In questo momento i fuggitivi hanno 2 minuti di vantaggio. 14.08 Fra gli uomini inil più pericoloso è Gorka Sorarrain, che si trova a 1:31 da Alessandro Tonelli in classifica generale. 14.05 I fuggitivi usciti in ...