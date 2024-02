LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 al traguardo! Resistono i 7 in fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Ricordiamo i nomi dei 7 fuggitivi: Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi), Gorka Sorarrain (Caja Rural), Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma), Sinuhe Fernandez (Burgos – BH), Johan Meens (Bingoal WB), Sebastien Van Poppel (Bingoal WB), Josè Maria Garcia (Illes Balears Arabay Cycling). 15.02 Sono 50 i km all’arrivo! 14.59 Una decina di km al traguardo volante di Carcaixent. 14.55 Si prosegue in corsa, si va verso la fase calda della. 14.51 Sono andati in archivio più di 100 km. 14.48 Il gruppo continua a fare un po’ di elastico fra 1:30 e 2:00. 14.45 Sono 60 i km all’arrivo! 14.41 Gorka Sorarrain è il primo a passare al GPM de La Drova, dietro di lui Johan Meens e Txomin Juaristi. 14.38 Completata da parte dei fuggitivi la salita de La Drova. Ora gli uomini insi ...