LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km all’arrivo! Il gruppo controlla la fuga

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Si va verso Pla de Corral, la salita che potrebbe far scatenare la corsa, prima del gran finale in discesa. 15.22 Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla) è rimasto coinvolto in una caduta in. 15.20 Superato il traguardo volante di Carcaixent. 15.17 Ilè a meno di un minuto da: Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi), Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma), Sinuhe Fernandez (Burgos – BH), Johan Meens (Bingoal WB), Sebastien Van Poppel (Bingoal WB), Josè Maria Garcia (Illes Balears Arabay Cycling). 15.15 Sono 40 i km15.11 Gorka Sorarrain dopo aver preso punti importanti al GPM de La Drova si è lasciato sfilare. Ora sono rimasi in 6 all’attacco. 15.08 Gli uomini in avanscoperta hanno perso considerevolmente vantaggio. Ora hanno solo un ...