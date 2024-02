LIVE – Cocciaretto-Potapova 6-2 6-7 4-4 secondo turno Wta Linz 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel WTA 500 di(cemento indoor). Esordio abbastanza comodo per entrambe le giocatrici: l’azzurra ha lasciato due games nel derby contro Lucrezia Stefanini, mentre la russa ha eliminato anch’essa in due set netti l’altra nostra giocatrice proveniente dalle qualificazioni Sara Errani.ha iniziato ilcon un precoce eliminazione agli Australian Open per mano di Juvan, ma in precedenza era riuscita a raggiungere il terzoa Brisbane, mentre Elisabetta è alla ricerca della migliore condizione e di partite da mettere sulle gambe dopo una difficile conclusione di 2023 dal punto di vista ...

