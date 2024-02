L’Italia che rinasceva Nostalgia Sanremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tornati i giovani a interessarsi al Festival di, la mostra, ieri inaugurata invitando anche il pubblico, oltre alle autorità, nelle sontuose Gallerie d’Italia a Torino, visitabile fino al 12 maggio, può titolare: Non ha l’età. Il Festival diin bianco e nero 1951-1976. A cura di Aldo Grasso. Il noto fustigatore di quel che professionalmente osserva ogni giorno sugli schermi televisivi, per l’occasione ci concede però un benevolo pronostico. Se la sedicenne Gigliola Cinquetti incantava pubblico e giuria, nel 1964, con Non ho l’età (per amarti), oggi come possiamo completare l’incipit dell’esposizione? "Non ha l’età, per fermarsi, l’ultrasettantenne ma ringiovanito Festival". Sempre più cerimonia, d’accordo, e meno festival. Ma sempre vissuto come una delle date in calendario in cui si cerca di ritrovare la gioia del vivere. Nel ...