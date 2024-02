L’Istituto di Agazzi presenta la seconda edizione del convegno “NOE”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arezzo, 1 febbraio 2024 – Una giornata di studio e confronto su “Disabilità intellettiva e lavoro”.“Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti diha avviato, in sinergia con la Fondazione Arezzo Comunità, il percorso che condurrà verso ladi “NOE - No One Excluded” che riunirà relatori dall’Italia e dall’estero per approfondire modelli di intervento e sistemi di welfare per una reale affermazione dei diritti di tutti. L’appuntamento, fissato dalle 8.30 alle 17.30 di giovedì 18 aprile al teatro “Pietro Aretino”, ambisce a confermare la città di Arezzo come un vero e proprio laboratorio di idee, formazione e scambio di buone pratiche attraverso la presenza di ricercatori, docenti, medici, psicologi, familiari, persone con disabilità e rapnti delle ...