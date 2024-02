L’intruso | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 febbraio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda(The Intruder),del 2019 diretto da Deon Taylor con Dennis Quaid e Michael Ealy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Scott e Annie Howard acquistano una casa della Napa Valley chiamata “Foxglove” dal suo precedente proprietario, Charlie Peck. Charlie spiega che sua moglie Ellen è morta di cancro due anni prima e presto si trasferirà in Florida per vivere con sua figlia Cassidy. Scott è immediatamente irritato da Charlie che sembra eccessivamente amichevole con Annie e continua a passare da loro senza preavviso. Scott e Annie invitano il loro amico Mike e sua moglie a passare la notte da loro per festeggiare l’acquisto della nuova casa. Quando Mike esce per ...