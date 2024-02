L’intelligenza artificiale sta invadendo il web | proliferano i bot che scrivono al posto nostro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Negli ultimi tempi, sia Google che Microsoft hanno introdotto nuove funzionalità basate sull'intelligenzanei loro servizi, come l'assistente di scrittura in Chrome e Windows. Sebbene tali strumenti possano migliorare l'efficienza nella creazione di testi, sorgono preoccupazioni legate alla crescita dei bot automatizzati che generano contenuti in modo massiccio, influenzando negativamente la qualità e l'autenticità delle informazioni online. Il proliferare dei contenuti generati da IA ha portato a una problematica imprevista legata alla stessa natura delle Intelligenze Artificiali. I cosiddetti Large Language Models (LLM) vengono istruiti raccogliendo enormi quantità di dati da Internet per imparare a produrne di nuovi. Tuttavia, questo processo ha implicazioni etiche, poiché può comportare il copiare di contenuti senza consenso, compromettendo la ...