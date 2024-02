L’Intelligenza Artificiale cancellerà 3 | 8 milioni di posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In Italia il mercato dell'Intelligenzacresce notevolmente. Nel 2023 segna +52% raggiungendo il valore di 760di euro. Da qui a 10 anni le nuove capacità delle macchine potrebbero svolgere ildi 3,8di persone. Inoltre, sei grandi imprese italiane su 10 hanno già avviato qualche progetto di IA. Sono i risultati della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, presentata oggi giovdì 1 febbraio. “Il mercato è in forte crescita - dice Giovanni Miragliotta, Direttore dell'Osservatorio Artificial Intelligence - Nel valutare il reale impatto sulbisogna tenere in considerazione le previsioni demografiche che, a causa dell'invecchiamento della popolazione, prospettano un gap di 5,6...