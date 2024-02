L’insostenibile fardello delle pompe di calore | un altro flop green?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Come tutti voi probabilmente sapete, unaazioni a supporto della cosiddetta “transizione” che gli adepti della setta del cambiamento climatico di origine antropica sostengono essere imprescindibile per la salvezza del pianeta e che – manco a dirlo – l’Ue ha fatto propria sotto forma di direttiva, è il divieto di vendita e installazionecaldaie a gas per il riscaldamento a partire dal 2040. È quanto previsto nell’ultima revisione della cosiddetta “Direttiva case” che, nella sua prima formulazione, fissava l’anno zero addirittura al 2029. Poi, vuoi per le imminenti elezioni europee, vuoi per la confusione ideologica sui temi tecnologici che da sempre regna sovrana a Bruxelles e a Strasburgo, vuoi per le lotte di potere che da sempre dilaniano la più squinternata unione di nazioni della storia, ...