L’informazione dei ragazzi è un valore

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luciano Castiglione è responsabile Area Adriatico Sud di Unoenergy, operatore energetico. Perché Unoenergy ha deciso di sostenere i Campionati di giornalismo? "Le ragazze e iche oggi sono a scuola saranno a breve responsabili delle azioni mirate a garantire un futuro migliore alle prossime generazioni, così come oggi tocca a noi. La conoscenza e la comunicazione sono alla base della consapevolezza necessaria per essere attori primari nella transizione energetica. Noi di Unoenergy siamo convinti dell’importanza del giornalismo e della lettura come nutrimento di chi domani dovrà decidere le politiche ambientali". La vostra azienda ha la sostenibilità come missione: crede che i giovani siano più attenti? "Le giovani generazioni dimostrano una nuova e maggiore sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità energetica. Abbiamo assistito al fenomeno crescente ...