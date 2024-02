L’inflazione cala in Europa e sale in Italia a gennaio Per il “carello della spesa” aumenti del 5 | 4% su base annua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il nuovo anno si è aperto con un piccolo rialzo delche, secondo le stime preliminari dell’Istat, insi è attestata allo 0,8% (0,6% in dicembre). In un mese, rispetto a dicembre, i prezzi al consumo sono saliti in media dello 0,3%. Mentre l’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +3,1% a +2,8% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,4% a +3,1%. Resta ben più elevato il dato relativo al cosiddetto “carrello”, ovvero il sottoindice che include i beni comprati più di frequente come gli alimentari e i prodotti per la curacasa epersona, che si attesta al 5,4%, in lieve rialzo sul 5,3% di dicembre.acquisita per il 2024 (ossia il dato che si avrebbe a fine ...