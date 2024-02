L’imputato si difende | Non sono io

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ieri mattina, nell’aula bunker del Tribunale a Varese, Sergio Domenichini, 67 anni, accusato di aver ucciso Carmela Fabozzi (nella foto), 73 anni, nell’abitazione dell’anziana, nel centro storico di Malnate il 22 luglio 2022, ha rilasciato spontanee dichiarazioni ricostruendo quella giornata. Domenichini, arrestato il 19 agosto, al ritorno dalla vacanza al mare, ha raccontato di aver incontrato e salutato un uomo mentre saliva le scale per arrivare all’abitazione dell’anziana. Quindi di aver suonato il campanello ma dall’interno di non avere ricevuto risposta: è entrato e ha trovato la donna in un lago di sangue. La vittima e Domenichini si conoscevano: il presunto omicida era solito accompagnare gli anziani a fare commissioni, impegnato come volontario della associazione Anteas, un servizio a cui si era rivolta in alcuni casi anche la pensionata.ha ...