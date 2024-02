Liliana Resinovich | la sorella rompe il silenzio | “Ho chiesto scusa | lei…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024), parla la cugina, Silvia Radin, in attesa della verità per la morte didopo la riesumazione la nuova autopsia, disposta per il 15 febbraio. “Ci aspettiamo di conoscere finalmente la data della morte e di avere le prove che Lilly è stata picchiata”.Leggi anche:, disposta la riesumazione della salma Il mistero dipotrebbe essere presto risolto. La pensionata 63enne di Trieste fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un parco. Non è mai stato chiarito se si sia trattato di suicidio, neppure con la decisione della procura, oppure omicidio, convinzione di parenti e amici. “La sogno sempre” Silvia Radin, sua cugina, dice: “La sogno sempre e mi dice, state tranquilli, capirete tutto. Perché il suo corpo parlerà, sono ...