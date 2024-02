L’idea del polo culturale | Nuovo | funzionale | bello e soprattutto polivalente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ": eccodeldi Gessate. Qualche cosa che nel nostro paese, ancora, mancava". Prima presentazione pubblica, alla presenza di amministrazione comunale e professionista estensore, del progetto, o meglio dell’"idea progettuale", del futurodi Gessate, "spazio intergenerazionale dove condividere idee, progetti e desideri: un luogo per studiare, leggere, lavorare e ritrovarsi ma anche per organizzare mostre, corsi ed eventi". Le immagini presentate in aula consiliare dalla amministrazione comunale guidata da Lucia Mantegazza sono quelle di un concept di progetto, il teatro è quello dell’edificio di via Di Vittorio che già ospitò la ...