LFI E TFT | “Dai viaggiatori riscontri positivi rispetto al servizio vigilanza e ai nuovi treni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arezzo, 1 febbraio 2024 – LFI (La Ferroviaria Italiana) e TFT (Trasporto Ferroviario Toscano) con sede ad Arezzo –corrono sempre di più sui binari della sicurezza e dell’innovazione aldei pendolari e dei. Sono oltre un milione le persone che nel 2023 hanno viaggiato suidelle linee ferroviarie Arezzo – Sinalunga e Stia - Arezzo in totale sicurezza, grazie anche aldiattivato nel mese di settembre da LFI e TFT e al rinnovo dei convogli ferroviari. “Ihanno apprezzato, fin dall’inizio – affermano Bernardo Mennini, presidente LFI e Maurizio Seri, presidente TFT – la nostra scelta di far salire a bordo i vigilantes. Una scelta che abbiamo fortemente voluto per prevenire possibili situazioni di disagio e far sentire ancora più ...