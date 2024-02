Lewis Hamilton | tutto fatto alla Ferrari nel 2025 forse anche nel 2024

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un forte scoop che ormai sembra una certezza collega. Una lunga storia di inseguimenti senza mai incontrarsi, se non come avversari. Nonostante ciò ora si parla di una firma che legherebbeal Cavallino in un dream team con Charles Leclerc.

Massimo Costa Il mondo sta impazzendo alla notizia, uscita dalla Gran Bretagna, che Lewis Hamilton sta per firmare per correre con la Ferrari dal 2025. Tutto ciò appare decisamente ...La firma del pluriridato con la scuderia di Maranello appare imminente. Seguiamo passo per passo la giornata che dovrebbe portare Lewis a Maranello ...Il 39enne pilota anglo-caraibico prenderebbe il posto di Sainz LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il campione e il talento, per una coppia da ...