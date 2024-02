Lewis Hamilton e la Ferrari | Una Storia di Passione e Strategia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel mondo della Formula 1, poche notizie possono suscitare l’entusiasmo di un possibile passaggio dialla. La suggestione, alimentata da anni di voci e speculazioni, sembra ora più concreta che mai, con il 2025 segnato come l’anno potenziale per questo clamoroso trasferimento. Laha ufficializzato il prolungamento del contratto di Charles L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mercedes davanti a tutti a Melbourne Gp Baku 2019: date, orari e diretta tveguaglia Schumacher, 91 vittorie in Formula 1alla riscossa in Giappone Binotto spiega la situazione tra i piloti Vettel e LeClerc, Leclerc pre GP Austria: “Adoro questa pista: ...