Lewis Hamilton alla Ferrari? Il vertice a sorpresa del team Mercedes | l’ipotesi dream team con Leclerc

Lewis Hamilton approderà alla Ferrari nel 2025. Dopo le indiscrezioni lanciate nelle prime ore della mattinata, le voci si sono intensificate e verso l'ora di pranzo il quadro è ormai apparso certo, c ...Massimo Costa Il mondo sta impazzendo alla notizia, uscita dalla Gran Bretagna, che Lewis Hamilton sta per firmare per correre con la Ferrari dal 2025. Tutto ciò appare decisamente ...La firma del pluriridato con la scuderia di Maranello appare imminente. Seguiamo passo per passo la giornata che dovrebbe portare Lewis a Maranello ...