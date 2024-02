Lewis Hamilton alla Ferrari è un sogno che diventa realtà

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024)in! È fatta. Bastano quattro parole per dare quella che non è la notizia del giorno, né del mese, né dell’anno, ma probabilmente la più clamorosa dell’ultimo decennio. Era un, poi un’ipotesi, quindi un’indiscrezione, ma adesso è tutto vero., che GQ ha incontrato poco tempo fa, guiderà laa partire dal 2025. Un fulmine a ciel sereno, che nessuno si sarebbe mai immaginato, figurarsi a meno di due settimane dpresentazione della nuovaSF-24 (13 febbraio) e a un mese dall'inizio della nuova stagione con il Gran Premio del Bahrain di sabato 2 marzo.in rosso nel 2025 Ovviamente è bastata l’ufficialità perché sui social si scatenasse il finimondo, e non ...