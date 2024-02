L’evento E nel weekend riflettori puntati sulla Champions

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CANTÙ (Como) La caccia della Briantea 84 Cantù allaCup 2024, unico trofeo che manca nella bacheca dei lombardi, partirà da Meda. Briantea infatti ospiterà il girone B (uno dei tre della competizione europea), che andrà in scena tra il 2 e il 3 febbraio nel palazzetto di via Udine. I canturini nella prima giornata di venerdì esordiranno alle 13.30 nel derby italiano, nonché remake della recente finale di Coppa Italia, col Santo Stefano Kos Group, mentre alle 20.15 sfideranno i francesi del Cs Meaux BF. Sabato il livello di difficoltà si alzerà: alle 11.15 la Briantea affronterà i forti tedeschi dell’RSV Lahn-Dill, semifinalisti nel 2023 e poi alle 15.45 gli spagnoli dell’Econy Gran Canaria. Per ognuno dei tre gironi passeranno ai quarti di finale le prime due classificate che si uniranno a Thuringia ed Albacete, finaliste lo scorso anno ed esentate dai ...