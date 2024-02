Lettera Salis | come bestia al guinzaglio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 8.30di Ilariadal carcere di Budapest al suo avvocato sulla detenzione a cui è sottoposta, "costretta a indossare abiti sporchi,e puzzolenti, stivali con i tacchi a spillo che non erano della mia taglia. Cinque settimane senza il cambio lenzuola". "Per più di 6 mesi non ho potuto comunicare con la mia famiglia. Mi trovo in una cella minuscola e senza aria, tra gli scarafaggi.Trattataunaal".Nel cibo "spesso si trovano carta, plastica, capelli o peli. Si trascorrono 23 ore su 24 in cella".