Letizia Petris sbotta contro Giuseppe e gli autori del GF | ecco che ha detto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La mattinata è cominciata con il piede sbagliato per alcuni concorrenti del Grande Fratello. Nello specifico,ha avuto uno sconGaribaldi, durante il quale la giovane ha tirato in ballo glidel reality show e il modo in cui sono soliti montare delle clip.che cosa è successo. Straal GF Nella casa del Grande Fratello ci sono state delle tensioni questa mattina. Gli inquilini sono stati esortati daglidel programma a realizzare dei cortometraggi. Si tratta di un modo per tenerli impegnati e, naturalmente, per dare il via anche a delle dinamiche. Ebbene, la prima si è già venuta a creare. Questa mattina, infatti,si è ...