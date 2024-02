Letizia | “Conte al Milan è un problema davvero gigante? Sì | ma …”

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

In queste ore, l’attuare fidanzata di Nicole Conte , a sua volta ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello, ha pubblicato delle Instagram ... (tutto.tv)

Letizia Petris - l'accusa choc dell'ex Nicole Conte : «Altro che rose - mi ha presa a schiaffi». E pubblica le prove

Nicole Conte è un fiume in piena. L'ex fidanzata di Letizia Petris non ci sta a far passare tutto sotto silenzio e a fingere che la loro storia sia ... (leggo)