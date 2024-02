L' eretico Castaldo lascia il M5s e passa ad Azione | sarà candidato alle europee

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L'ex M5s Fabio Massimoadelezioninelle liste del partito di Calenda. Arriva q... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'europarlamentare (insieme alla collega Onori) abbandona i Cinque stelle, con cui era in rotta da tempo: "Sull'Ucraina e le elezioni Usa non ci può essere equidistanza". Calenda lo arruola per il vot ...