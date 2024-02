Leo | la lotta all’evasione fiscale | “Acquisiremo dati dai social”

Leo Gullotta non ha mai fatto coming out. E questa è già una notizia, perché pensavamo che il celebre attore, oggi 78enne, fosse stato tra i primi ... (liberoquotidiano)

In una lunga intervista rilasciata a Renato Franco per il “Corriere della Sera”, Leo Gullotta , 78 anni compiuti lo scorso […] (perizona)

Leo Gullotta : “Scartato da una fiction perché omosessuale - mi ha fatto male”

Essere discriminato a causa del proprio orientamento sessuale non può che fare male per chi lo vive in prima persona, per questo non può che essere ... (news.robadadonne)