L’Empoli saluta Baldanzi Un addio da 15 milioni La Roma chiude l’affare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lo si sa. Nel tempo da Empoli sono passati un’infinità di giocatori e talenti che si sono fatti le ossa in azzurro per poi approdare in squadre dalla caratura maggiore. Lo scorso anno è toccato a Parisi e Vicario e quest’anno è stato il turno di Tommaso, uno dei pezzi più pregiati di questo Empoli. Il gol del pareggio contro la Juventus sembrava aver spazzato via critiche e voci di mercato, ma almeno per la seconda, così non è stato. Il giovane classe ’03 ha scelto la destinazione giallorossa, arriva allaper 13più 2 di bonus con annessa una percentuale sull’eventuale futura rivendita del 20%, si legherà alla squadra di De Rossi con un contratto di 4 anni e mezzo. Giocatore moderno, piede sinistro educato, rapido di pensiero e nell’esecuzione. Il tecnico giallorosso ottiene così un rinforzo importante per ...