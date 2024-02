Lecco-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Il derby lombardo è il classico testa-coda con i padroni di casa ultimi in classifica, e gli ospiti in cerca della promozione diretta.si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 16.15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Padroni di casa in grande difficoltà in quanto reduci da tre sconfitte consecutive e conseguente ultimo posto in classifica. La squadra di Bonazzoli ha comunque la salvezza nel mirino, essendo a due lunghezze di distanza dalla zona playout. Ma occorre risollevarsi alla svelta I grigiorossi sono lanciati verso la promozione, che ora appare vicina, ad appena un punto dal Como secondo. La squadra di Stroppa viene da tre vittorie consecutive e pregusta il poker contro un avversario ...