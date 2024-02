Lecce-Fiorentina per uscire dalla crisi | in quota avanti il colpo ospite | D’Aversa e Italiano per cancellare l'incubo rigori

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un punto conquistato nelle ultime tre partite per la, scesa dal quarto al sesto posto in classifica, che fa visita a unin...

Dopo il trasferimento alla Fiorentina , Andrea Belotti subito nei convocati di Italiano per la trasferta di domani sera contro il Lecce . L’ormai ex ... (sportface)

Sta tramontando, in queste ore, la trattativa della Fiorentina con il genoa per l'esterno islandese Gudmundsson. Tra l'offerta dei Viola e la ... ()

"Stiamo bene, abbiamo lavorato bene cercando di preparare questa partita molto complicata. Questo Lecce in casa va forte, dobbiamo cercare di fare una grande partita per muovere la classifica che da ...Il calciatore è stato acquisito a titolo temporaneo dalla Roma. Andrea "Gallo" Belotti è entrato a far parte della Fiorentina. Ad annunciarlo è lo stesso club viola, in una nota comparsa sul proprio s ...Serie A: in campo venerdì allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare alle ore 20:45, Lecce-Fiorentina DIRETTA Probabili formazioni Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, ...