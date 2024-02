Lecce-Fiorentina | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il fine settimana si aprirà con l’anticipo del Venerdì:? Scopriamolo insieme in questo articolo I diritti televisivi sono diventati una “normale” routine per quanto riguarda la visione delle partite di calcio, sia in Italia che all’estero. Il campionato di Serie A è infatti scorporato tra Sky e DAZN, seppur sia questa seconda piattaforma a godere della piena esclusività. Per questo motivo il calendario è ben suddiviso, rappresentando un vantaggio per le società che guadagnano con sponsor e introiti. Lato negativo invece per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare tutte le informazioni di loro interesse. Il seguente articolo ha dunque il medesimo obiettivo: spiegaree ...