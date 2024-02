Le ultime da Casteldebole Ndoye a parte Orso scalpita | rientra Posch

(Di giovedì 1 febbraio 2024)prosegue l’allenamento differenziato: ergo, niente Sassuolo per l’esterno svizzero, per il quale le sei settimane di stop previste dopo lo strappo muscolare scadranno proprio a ridosso della gara con il Sassuolo. Il Bologna spera di riaverlo a disposizione col Lecce. Intanto, per sabato,lini dovrebbe tornare titolare e a sinistra, nel tridente, è ballottaggio tra Saelemaekers e Urbanski, che sono un passo avanti a Karlsson, che ha una sola settimana di allenamenti nelle gambe dopo due mesi di stop. In attacco, inamovibile Zirkzee e ci sarà da capire se Motta convocherà l’ultimo arrivato Odgaard: probabile, visto che sarà l’unica alternativa al 9 con l’addio di Van Hooijdonk, aspettando Castro. Dietro,, scontata la squalifica. E al fianco di Calafiori,Lucumi, ma ...

