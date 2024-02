Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di giovedì 1 febbraio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di. Ariete Luna è ancora in opposizione, severa quanto vi pare, ma giusta se vi chiede di tenere in considerazione la vita privata, con tutte le tensioni che potrebbero nascere nel matrimonio. Venere dice che bisogna superare i vecchi schemi, certi comportamenti, accettare e provocare cambiamenti necessari, liberarsi di catene che voi stessi vi siete imposti.è il mese della purificazione. Controllo salute.Toro Giorno interessante per il lavoro e per le questioni materiali, grazie alla Luna ancora nel segno della Bilancia, vostro settore delle attività quotidiane. Mettete ...

