Le previsioni meteo per venerdì 2 febbraio 2024

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampi spazi di sereno anche nel corsod della sera e della notte. Temperature comprese tra +2°C e +15°C. Lazio Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione nel corso della giornata con tempo per lo più asciutto. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e foschie su coste adriatiche e Pianura Padana e cieli velati altrove. Al pomeriggio ampie schiarite con cieli soleggiati, addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1300 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e foschie sulle pianure. AL CENTRO Al mattino tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non ...