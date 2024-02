Le più belle frasi tratte dalle canzoni di Nek | citazioni romantiche e profonde

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Filippo Neviani, in arte Nek, è senza dubbio uno dei cantautori italiani più famosi e amati di sempre: la sua lunghissima carriera, che ha avuto inizio quando era ancora molto giovane, è costellata di successi indimenticabili che hanno segnato la storia della musica leggera degli ultimi decenni. E, secondo quanto certificato dalla FIMI, ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Nek ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica negli anni ’80, fondando un duo country. Ma il successo è arrivato quando, nel 1992, ha pubblicato il suo primo album e, poco dopo, ha preso parte al Festival di Sanremo 1993 tra le Nuove Proposte con il brano In te, che gli ha permesso di aggiudicarsi il terzo posto. Da quel momento, la sua carriera è stata una lunga serie di traguardi incredibili. Uno dei più interessanti, la collaborazione con Francesco Renga: insieme sono protagonisti del ...