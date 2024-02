Le Mura di Lucca sempre più vive Valorizzazione di sortite e sotterranei

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lediracconteranno la loro storia attraverso una serie di iniziative destinate a sfociare in mostre permanenti all’interno deidi alcuni baluardi. E’ stato presentato ieri mattina dagli assessori comunali Remo Santini e Mia Pisano il nuovo progetto diffuso Ri-Conoscere le, per ladellee deidel principale monumento cittadino. Alla presentazione hanno preso parte i membri del comitato scientifico delleGiuseppe Bartelloni, Gabriele Calabrese e Enrico Romiti, oltre alla direttrice dell’Archivio di Stato diMaria Paola Bellini che ha assicurato la disponibilità dell’immenso patrimonio statale affinché venga veicolato al maggior numero di persone possibili. Le ...

E' stato presentato questa mattina (mercoledì 31 gennaio) dagli assessori comunali Remo Santini e Mia Pisano il nuovo progetto diffuso Ri-Conoscere le Mura, per la valorizzazione delle sortite e dei s ...In provincia di Lucca, un colle solitario ospita un borgo toscano che offre viste panoramiche, architettura medievale ed enogastronomia ...