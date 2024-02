Le cavallette | la moglie sulla Sila e il mistero del tizio con la borraccia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pochi repertori citazionisti sono più condivisi di quelli che riguardano l’inadempiente che sciorina patetiche scuse, anche perché la stragrande maggioranza degli italiani è in ritardo su una consegna o ha trascurato un obbligo o un divieto, e quindi almeno una volta al giorno tutti noi sospiriamo «sì, le», e tutti noi cogliamo il riferimento di chi dice «sì, le». Tutti tranne quelli che lavorano nei giornali, dove anni fa un caporedattore mi disse che era una citazione incomprensibile, e io capii che, ogni volta che ti dicono «poi il lettore non capisce», intendono che non capiscono loro. Tutti tranne quelli che lavorano nei libri, gente che fa sembrare quella che lavora nei giornali raffinata intellettuale: anni fa un editor, a «ma tu lo sai a che ora mi sono svegliata stamattina, la bambina ha vomitato», rispose «non sapevo ...