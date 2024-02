Le brioche di Ursula non bastano I trattori abbattono statue e tengono in pugno la Ue

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La Commissione continua a fare concessioni per sedare la rivolta degli agricoltori, ma non placa la rabbia contadina. L'odore dei pneumatici bruciati misto a letame sale ai piani alti dei palazzi di Bruxelles, dove stavolta non possono far finta di nulla. E nonè finita qui