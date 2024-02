Le borse di tendenza della primavera estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Maxi shopper, secchielli, valigette, clutch, pochette e versioni dotate anche di comoda tracolla. Sono diversi i principali modelli dellea mano, che guardano alla praticità e all’eleganza, con qualche tocco vintage rivisitato in chiave contemporanea. Capienti Tornano lea mano ampie, al cui interno possono essere tenuti vari oggetti personali e non solo. Le shopping bag e le tote bag sono perfette per chi sta fuori casa dal mattino alla sera e ha la necessità di portare con sé computer, cellulare, cambio per l’ufficio e per l’aperitivo serale, occorrente per la palestra, magari incastrata in pausa pranzo o dopo le otto ore alla scrivania. Sono minimal ed essenziali e si possono abbinare un po’ a tutto. Tela, paglia, rattan e pelle ...