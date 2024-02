Lazzerini | capitano che vinse il Palio con Il Citto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Raccontate il passato e il futuro sarà migliore: dal 2024 arriviamo all’ottocento. Ricordiamo Pietro, che ha guidato la Pantera in piazza in più di una occasione, soprattutto vincendo nella carriera del 2 luglio 1874. Era dal 1863 che il rione di Stalloreggi non portava a casa il, edecide di affidare il cavallo avuto in sorte a Dante Tavanti detto Il, già trionfatore qualche anno prima, esattamente cinque, per la Civetta. Scattano in testa Valdimontone, Giraffa e la stessa Pantera, ma al primo San Martino già si decide la sorte di questo: la Pantera prende la testa e vi resta per tutto il resto della corsa, praticamente un assoluto monologo panterino davanti all’Aquila, a dire il vero piuttosto distante. Non badò alle spese ilPietro ...