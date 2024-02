Lazio | saltata la trattativa per Kent dal Fenerbahce | i motivi del dietrofront

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il mercato di gennaio non ha cambiato il volto della, non ha chiuso nessuna operazione in entrata nella sessione appena conclusa. A lasciare...

Ci siamo, oggi è il Deadline Day, l’ultimo giorno per il calciomercato soprattutto per l’Italia e gli altri top campionati d’Europa. Da noi chiude alle 20:00, in Germania alle 18:00, in Francia alle 2 ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, a pochi minuti dal gong finale la Lazio rimarrà senza il rinforzo offensivo tanto richiesto da ...AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - È clamorosamente saltata la trattativa tra Lazio e Fenerbahce per Ryan Kent. Come vi avevamo anticipato, i problemi sorti intorno alle 18.30 sono stati ...