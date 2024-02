Lazio | Patric e Zaccagni out contro l’Atalanta | preoccupano le condizioni dell’ex Verona

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lache si avvia alla sfidaè quasi quella titolare. La nota stonata sono le assenze di; ma se lo spagnolo non ha ancora risolto il problema alla spalla, per l’exla situazione è più complicata. Ledell’esterno non lasciano tranquilli, aveva riportato un trauma all’allucel’Udinese, ma l’edema si è diffuso a tutto l’avampiede costringendoal riposo assoluto. Salterà siasia, quasi certamente, la successiva sfidail Cagliari, ma proverà ad esserciil Bayern Monaco in Champions. Tutto dipenderà dal dolore: si procederà con valutazioni quotidiane, di sicuro avrà bisogno di un paio di ...

