Lavoro | il viaggio verso la parità retributiva in Italia

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Esiste addirittura una “Giornata della”, che si ricorda ogni anno il 15 novembre. Invece attualità e cronaca ci ricordano quotidianamente come l’sia ancora in alto mare per quanto riguarda ladi uomini e donne sul. Siamo inper colmare l’effettivo divario salariale, e nascono comunque iniziative per agevolare questo processo. Certo, la differenza di stipendio è solo l’aspetto economico, perché se allarghiamo lo sguardo sono diversi i temi che la nostra società dovrebbe tenere sempre sotto i riflettori. Un esempio di panoramica della situazione in cui si trova la nostra nazione è data dalla Campagna informativa “Equamente al– Azioni per cambiare prospettiva e costruire il futuro, attuata da Veneto ...