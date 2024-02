Laura Efrikian | dopo Gianni Morandi | chi è il compagno | “Ho avuto una storia a distanza”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è nota per essere l’ex moglie di. La donna, oggi 84enne, ha sposato il celebre cantante nel 1966 e da lui hatre figli: la prima, Serena, morta prematuramentesolo 9 ore di vita; Marianna e Marco, che li hanno resi poi nonni di cinque nipoti. Il matrimonio traè però naufragato nel 1979, quando i due si sono ufficialmente lasciati. “l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente”, rivelò qualche tempoin un’intervista al Corriere, che più volte è poi apparsa in varie trasmissioni televisive raccontando retroscena e dettagli dellad’amore col celebre ...